Часть улицы Некрасова в Пскове временно перекроют с 16 мая
Часть улицы Некрасова в Пскове временно перекроют, сообщили ПАИ в городской администрации.
Для проведения дорожных работ будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Некрасова в районе здания № 39 при движении от улицы Карла Маркса в сторону улицы Спегальского.
Ограничение будет действовать с 18:00 до 20:00 с 16 по 22 мая.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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