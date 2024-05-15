Часть улицы Некрасова в Пскове временно перекроют с 16 мая

17:11, 15 мая 2024, ПАИ

Часть улицы Некрасова в Пскове временно перекроют, сообщили ПАИ в городской администрации.

Для проведения дорожных работ будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Некрасова в районе здания № 39 при движении от улицы Карла Маркса в сторону улицы Спегальского.

Ограничение будет действовать с 18:00 до 20:00 с 16 по 22 мая.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.