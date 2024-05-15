Сотрудник «Спортмастера» из Псковской области получил травмы на рабочем месте

17:20, 15 мая 2024, ПАИ

20-летний работник «Спортмастера» из Псковской области получил травмы при разгрузке автомобиля, сообщили ПАИ в региональной инспекции труда.

Работник при разгрузке автомобиля упал из кузова и получил ушибы грудной клетки и поясничного отдела позвоночника, а также ряд других.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе рабочий лишился пальцев, пытаясь почистить включённое оборудование для распилки древесины.