Сотрудник «Спортмастера» из Псковской области получил травмы на рабочем месте
20-летний работник «Спортмастера» из Псковской области получил травмы при разгрузке автомобиля, сообщили ПАИ в региональной инспекции труда.
Работник при разгрузке автомобиля упал из кузова и получил ушибы грудной клетки и поясничного отдела позвоночника, а также ряд других.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Псковском районе рабочий лишился пальцев, пытаясь почистить включённое оборудование для распилки древесины.
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15 мая 2024
В Псковском районе рабочий лишился пальцев, пытаясь почистить включённое оборудование для распилки древесины