Подведены итоги первенства Псковской области по баскетболу среди юношей

18:11, 15 мая 2024, ПАИ

Подведены итоги первенства Псковской области по баскетболу среди юношей 2006–2008 годов рождения. Состязания завершились в зале спортшколы «Барс» сегодня, 15 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров.

Первое место досталось псковичам, воспитанникам спортивной школы «Ника». Второе место заняли баскетболисты, представляющие великолукскую спортшколу «Экспресс». Бронзовые награды завоевали спортсмены из Новосокольников.

Самым ценным игроком соревнований признали псковича Александра Попова.

Напомним, что вчера, 14 мая, завершилось первенство Псковской области по баскетболу среди юниорок.

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