В Пушкинских Горах завершился областной этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»

18:16, 15 мая 2024, ПАИ

В Пушкинских Горах завершился двухдневный областной этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

После подведения итогов состоялась торжественная церемония награждения.

Сводный хореографический коллектив под руководством Ксении Ивановой открыл мероприятие спортивным танцем.

Победителем среди городских команд стала школа Nº 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Второе место заняла Новосокольническая средняя школа. Бронза у порховской общеобразовательной школы № 3.

Первое место среди сельских команд заняла Булынинская школа Великолукского района, второе место завоевал Изборский лицей (Печорский район), третье место у команды Кузнецовской школы (Себежский район).

Ребят, занявших призовые места в личном и общекомандном первенстве, наградили грамотами, медалями и кубками. Также наград удостоили тренеров, подготовивших команды к состязанию, и судей.