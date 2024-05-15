Квест «Папа, мама, я – дружная семья» прошёл в Пыталово

22:17, 15 мая 2024, ПАИ

Семейный квест-игра «Папа, мама, я – дружная семья», посвящённый Международному дню семьи, прошёл в Пыталово сегодня, 15 мая. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Участникам предстояло пройти испытания. Специалисты досугового объединения подготовили шесть станций в городе. Чтобы отправиться в путь, необходимо отгадать загадку, спрятанную в конверте, и узнать первый пункт назначения. На старте участникам выдали флажки, пакеты для жетонов и конверты. Попробовать свои силы изъявили желание две команды – семья Беловых и Гвоздевых, обе многодетные.

Танцевальная группа «Фенечки» провела разминку. После чего команды отправились проходить испытания Дома культуры.

«Семьи отлично справлялись с заданиями, были видны сплочённость, единство и командный подход к выполнению испытаний. На финиш первой пришла команда Беловых, за что получила дополнительный жетон. По итогу квест-игры обе команды набрали одинаковое количество баллов, так что победила дружба. Участников наградили медалями с символом Года семьи, сладким призом в виде торта и подарили музыкальный подарок от артистов Дома культуры», – пишет газета.