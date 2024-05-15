Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове состоялась первая встреча в рамках проекта «Поэтический клуб «Зеркало» для школьников

Первая встреча в рамках проекта «Поэтический клуб «Зеркало» для школьников – новое направление уже действующего на протяжении двух лет клуба «Зеркало» библиотечного молодёжного центра, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Специалисты библиотеки Ирина Разбегаева и Антонина Голубева представили учащимся книги разных эпох – издания, выпущенные в годы Великой Отечественной войны, и современные поэтические сборники о событиях специальной военной операции.

«Темой разговора стала поэзия Победы – той, которую русский солдат даровал миру в 1945-м году, и той, за которую он борется сегодня, на фронтах Донбасса», – отметили организаторы.

Завершилась встреча поэтической декламацией: учащиеся прочитали стихи современных поэтов Алексея Шмелёва, Дмитрия Мельникова, Анны Ревякиной, Ивана Купреянова.

К участию в проекте приглашаются псковские школы. Заявки можно присылать заведующей библиотечным молодёжным центром Антонине Голубевой на электронную почту antongolubeva@gmail.com.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2024

Команды Себежской и Идрицкой средних школ представляют свой район ​на региональном этапе «Зарницы 2.0»
15 мая 2024

Квест «Папа, мама, я – дружная семья» прошёл в Пыталово
15 мая 2024

День семьи прошёл в Пустошкинском районном центре культуры
15 мая 2024

Школьные музеи Псковской области стали партнёрами Музея Победы
15 мая 2024

Час экологии «Птица года в России» прошёл в Пскове
15 мая 2024

Встреча с представителями Комратского госуниверситета состоялась в ПсковГУ
15 мая 2024

С возможностями лабораторий Псковской инфекционной больницы познакомились студенты
15 мая 2024

Полноценная реконструкция улицы Ипподромной планируется в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...