В Пскове состоялась первая встреча в рамках проекта «Поэтический клуб «Зеркало» для школьников

22:46, 15 мая 2024, ПАИ

Первая встреча в рамках проекта «Поэтический клуб «Зеркало» для школьников – новое направление уже действующего на протяжении двух лет клуба «Зеркало» библиотечного молодёжного центра, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Специалисты библиотеки Ирина Разбегаева и Антонина Голубева представили учащимся книги разных эпох – издания, выпущенные в годы Великой Отечественной войны, и современные поэтические сборники о событиях специальной военной операции.

«Темой разговора стала поэзия Победы – той, которую русский солдат даровал миру в 1945-м году, и той, за которую он борется сегодня, на фронтах Донбасса», – отметили организаторы.

Завершилась встреча поэтической декламацией: учащиеся прочитали стихи современных поэтов Алексея Шмелёва, Дмитрия Мельникова, Анны Ревякиной, Ивана Купреянова.

К участию в проекте приглашаются псковские школы. Заявки можно присылать заведующей библиотечным молодёжным центром Антонине Голубевой на электронную почту antongolubeva@gmail.com.