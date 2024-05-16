Меркьюри, Джексон, Мольер и диско-шары на коромысле: премьера «Амфитриона» прошла в Пскове

15:18, 16 мая 2024, ПАИ

Премьерные показы спектакля «Амфитрион» прошли на малой сцене Псковского академического драматическом театре имени А. С. Пушкина 14 и 15 мая. Как автору постановки, заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан Ильгизу Зайниеву удалось переплести воедино мифологический сюжет, комедию и современность, как выглядит классическое произведение известного комедиографа XVII века в современных неоновых декорациях, трудно ли играть олимпийских богов и их двойников, а также где искать отсылки к Фредди Меркьюри и Майклу Джексону - об этом расскажет Марина Колесникова, побывавшая на премьерном показе.

Пролог

Открывается спектакль сценой, где Меркурий передает Ночи приказание Юпитера: «задержать бег своих коней, чтобы царь богов под покровом тьмы мог утолить весь пыл его страстей», питаемый к супруге фиванского полководца Амфитриона. Юпитер решает принять обличие Амфитриона, а Меркурий тем временем стоит на страже утех своего господина, превращаясь на время в слугу Амфитриона – Созия.

Далее зритель погружается в типичную «комедию положений», где Созий с ужасом беседует со своей копией, Алкмена мечется между двумя Амфитрионами, где раб (Меркурий-Созий) не пускает своего хозяина (настоящего Амфитриона) на порог его же дома. Так апофеозом этой мифологической и театральной истории становится рождение Геркулеса, сына бога Юпитера от земной женщины. И собственно, весь сюжет завязан на трактовке этого мифа, но с мольеровской иронией и отсылками к современности.

Роль Юпитера в спектакле «Амфитрион» исполнил Георгий Болонев, Амфитриона – Анатолий Кузьмин, Алкмены – Анна Шуваева. Также в спектакле заняты: Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Ксения Чехова.

Ильгиз Зайниев признается, что первые читки пьесы были со сдвигом в драматизм. Задача же стояла – заставить зрителя поразмыслить и от души посмеяться над людскими пороками и капризами божеств. Согласно задумке, должно быть и комедийно, и гротескно, и по-юпитерски феерично, а ещё близко и понятно современному зрителю.

«Мы решили задаться вопросом: кого сегодня можно назвать кумирами, насколько они влияют на нашу жизнь? Эта идея «не создавай себе кумира» показалась актуальной на сегодняшний день. Мы старались вести спектакль в этом направлении и рассмотрели древнеримских богов как суперзвезд, создавая некий образ с чертами узнаваемых мировых или отечественных личностей. При этом без привязки к кому-то определённому. Сегодня кумиры часто – медийные величины, которые радуют и расстраивают нас, которых можно обожать и ненавидеть или стараться в чем-то быть на них похожими. При этом они, как правило, отгораживаются от простых людей, становятся недоступными. При этом не могут существовать без толпы. Вроде как бог, но, чтобы быть богом, тебе нужна свита поклонников», – поделился задумкой режиссёр спектакля.

Трудно быть богом?

Трудно ли исполнять роль царя богов, метателя грозных неоновых молний и громовержца? Кого замаскировали под личиной Юпитера и пародия ли это на звёзд эстрады? Создатели спектакля, как водится, дали волю зрителю додумать своё: местами кто-то увидит рок-звезду на сцене, то ли Стас Михайлов померещится, то ли образ Стэтхэма всплывёт... Как сыграть звёздного представителя Олимпа, рассказал исполнитель роли Юпитера Георгий Болонев.

«Какого-то конкретного персонажа пародировать не пытался. Сыграл скорее собирательный образ: что-то от современных и советских времён знаменитостей, когда артист-артист на сцене. Определённого кого-то не брал во внимание. На мой взгляд, роль одна из самых простых в этом спектакле. Это такой жанр существования несложный, немного гипертрофированный, эмоции через край. Главная сложность этой роли – она «мокрая». Здесь невозможно остаться сухим – весь спектакль обливаешься потом», – признался актёр Псковского драмтеатра.

Звёздный музыкальный номер от Юпитера ждёт зрителя в финале спектакля. Текст песни, как и весь спектакль – всё те же рифмы Мольера (в переводе Брюсова), которые композитор (Эльмир Низамов) переложил на музыку. Кстати, специально написанную для псковского «Амфитриона».

Гномы, покрышки и вспышки неона

Зритель «Амфитриона» увидит два полярных мира. В одном из них живут простые смертные, которых окружают обыденные вещи: статуэтки гномиков, покрышки, фонари – все, как на дачном участке в каком-нибудь СНТ «Дружба». В арсенале божественного мира патетики и разнообразия куда больше: блёстки-мишура, неоновые вспышки и светодиоды, дожди из лепестков роз, яркие материалы и другие необычные решения сценографии и светорежиссуры.

«Визуально мне хотелось разграничить простых людей с кумирами. И чем максимальнее дистанция – тем крупнее, ярче и более выразительнее прослеживается. Если зритель ожидает увидеть персонажей в молеьровских париках, этого не будет. Мы погружаем историю в сегодняшний день, понятный нам. Сценографически – это условный вариант, абсолютно условный и в костюмах, и в пространстве», – подчеркнул сценограф, художник по костюмам Геннадий Скоморохов.

Боги мифологии и одеваются куда пафоснее. Например, в костюмы культовых фигур. Так, Меркурий примерил на себя костюм из ярких перьев почти своего тёзки – Фредди Меркьюри. А Юпитер непрочь переодеться в «золотые» доспехи, которые можно увидеть на одном из популярных выступлений другой мировой знаменитости – на Майкле Джексоне.

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Псковский драмтеатр в очередной раз делает необычный репертуарный выбор в поисках нового и уникального. «Амфитрион» далеко не самая известная пьеса Жан-Батиста Мольера для постановки на сцене. В России спектакль по мотивам пьесы ставился на сцене будущей Александринки ещё в ХVIII веке. Однако самое популярное современное сценическое прочтение – в театре Вахтангова в конце 90-х годов режиссёром Владмимром Мирзоевым. Поэтому избитой эту классику, которая жива вот уже четыре столетия, никак не назовешь.