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Общество

Мавра Рассадница наступила по народному календарю 

Мавра Рассадница наступила по народному календарю сегодня, 16 мая. В этот день на Руси высаживали рассаду капусты и засевали огород другими семенами, пишет calend.ru.

Иногда посадки окропляли святой водой, чтобы защитить их от вредителей. Существовало несколько поверий в этот день – нельзя было сажать рассаду в четверг, даже если на него приходилась Мавра Рассадница, так как считалось, что её будут точить черви. Также при пересадке растений женщины не ели хлеб, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Кроме того, этот день называли в народе Маврой – зелёные щи, потому что варили щи не из квашеной капусты, а из свежей зелени – лебеды, щавеля и крапивы. Чаще всего именно из крапивы – в ней содержится много полезных элементов, необходимых человеку после зимы.

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