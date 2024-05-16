Федеральные эксперты обучили псковских психологов оказанию помощи участникам СВО и их семьям

09:37, 16 мая 2024, ПАИ

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовал проведение обучающего семинара с участием специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, сообщили корреспонденту в фонде.

В обучении приняли участие порядка 100 человек, в их числе заместители руководителя и социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, сотрудники Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, психологи Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, муниципальных образовательных учреждений, врачи кабинетов медико-психологического консультирования ряда районов Псковской области, т. е. все специалисты, которые напрямую взаимодействуют с ветеранами и участниками СВО и членами семей погибших.

Открыла семинар советник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Мария Мавропуло. Она поприветствовала собравшихся и поблагодарила их за уделенное обучению рабочее время.

Ведущий психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России Екатерина Белоусова дала рекомендации по использованию методов психологической поддержки при острых реакциях на стресс в зависимости от типа эмоционального состояния людей. Позднее участникам семинара будут направлены чек-листы для работы с каждой реакцией.

Также перед аудиторией выступил кризисный православный психолог, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова в Москве Михаил Хасьминский, который в эти дни работал в регионе. Эксперт коснулся вопросов восприятия горя, смерти в детстве, которое отличается отсроченностью, скрытостью, неожиданностью и неравномерностью, порекомендовал к изучению специализированную литературу и авторов.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева в заключительном слове поблагодарила спикеров за предоставленную уникальную возможность получить новые, специализированные знания: «Чтобы профессионально помогать, нужно учиться, а оказание психологической помощи участникам спецоперации является уставной деятельностью государственного фонда. Филиал фонда и дальше готов приглашать и организовывать обучающие мероприятия с участием ведущих специалистов и экспертов, чтобы помощь и поддержка участников спецоперации, их семей была максимально полной и эффективной».

Семинар прошел при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в режиме ВКС на базе администраций муниципалитетов Псковской области.