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Федеральные эксперты обучили псковских психологов оказанию помощи участникам  СВО и их семьям 

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовал проведение обучающего семинара с участием специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, сообщили корреспонденту в фонде.

Участие в семинаре приняли более ста человек. Фото: фонд "Защитники Отечества"

В обучении приняли участие порядка 100 человек, в их числе заместители руководителя и социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, сотрудники Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, психологи Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, муниципальных образовательных учреждений, врачи кабинетов медико-психологического консультирования ряда районов Псковской области, т. е. все специалисты, которые напрямую взаимодействуют с ветеранами и участниками СВО и членами семей погибших.

Открыла семинар советник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Мария Мавропуло. Она поприветствовала собравшихся и поблагодарила их за уделенное обучению рабочее время.

Ведущий психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России Екатерина Белоусова дала рекомендации по использованию методов психологической поддержки при острых реакциях на стресс в зависимости от типа эмоционального состояния людей. Позднее участникам семинара будут направлены чек-листы для работы с каждой реакцией.

Также перед аудиторией выступил кризисный православный психолог, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова в Москве Михаил Хасьминский, который в эти дни работал в регионе. Эксперт коснулся вопросов восприятия горя, смерти в детстве, которое отличается отсроченностью, скрытостью, неожиданностью и неравномерностью, порекомендовал к изучению специализированную литературу и авторов.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева в заключительном слове поблагодарила спикеров за предоставленную уникальную возможность получить новые, специализированные знания: «Чтобы профессионально помогать, нужно учиться, а оказание психологической помощи участникам спецоперации является уставной деятельностью государственного фонда. Филиал фонда и дальше готов приглашать и организовывать обучающие мероприятия с участием ведущих специалистов и экспертов, чтобы помощь и поддержка участников спецоперации, их семей была максимально полной и эффективной».

Семинар прошел при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в режиме ВКС на базе администраций муниципалитетов Псковской области.

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