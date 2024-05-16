Ещё одна компания по ремонту дорог в Псковской области внесена в реестр недобросовестных подрядчиков

09:53, 16 мая 2024, ПАИ

Псковское УФАС России после обращения Псковавтодора внесло ООО Агентство «Экспресс» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Между заказчиком и компанией заключен контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения. Общая стоимость контракта составила 4 298 646 руб. Во исполнение условий контракта заказчик заплатил аванс в размере 1 289 593 руб.

Но эта сумма не была использована для исполнения условий контракта. Со дня подписания контракта в адрес подрядчика заказчик неоднократно направлял письма с просьбой предоставить проектную документацию и просил завершить работы в срок, установленный контрактом - 1 июля 2024 года. Но предприятие не представило полный пакет документов, необходимый для получения разрешения на производство работ, и к работам по капитальному ремонту автомобильной дороги не приступило.

Комиссия Псковского УФАС России установила существенные нарушения условий контракта в части несоблюдения сроков выполнения работ. Своим недобросовестным поведением обществом созданы условия, при которых работы по ремонту автомобильной дороги не были выполнены в необходимый для заказчика срок, тем самым нарушены права заказчика.

Ведомство приняло решение на два года включить компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. В черный список агентство «Экспресс» попадает повторно.