Новые заборы появятся около семи школ Пскова

10:59, 16 мая 2024, ПАИ

Старые заборы вокруг школ Пскова планируют заменить до конца года, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году, если всё пройдёт хорошо и подрядчики нас не подведут, все конкурсы состоятся. Мы должны завершить работу по антитеррору в части ограждений вокруг общеобразовательных учреждений. То есть мы заменим все старые заборы. <...> В настоящий момент у нас осталось семь школ, где мы ещё будем эту работу производить», – отметил гость радиоэфира.

Алексей Несмашный напомнил, что, согласно федеральному законодательству, территория школ должна быть огорожена по всему периметру. Однако в соответствии с приказом директора школы в определённое время территорию могут посещать жители микрорайона для занятий спортом.

«Есть промежуток времени, в который можно пойти позаниматься всем жителям, когда они хотят. Необходимо связаться с ответственным в школе, который им откроет ворота в это время, чтобы приехать поиграть в футбол или позаниматься на турниках. <...> Также будет промежуток времени, в который просто ворота открыты, и можно просто проходить. В это время будет дежурить сотрудник школы, охранник, который тоже будет осуществлять либо визуальный контроль за счёт видеокамер, либо присутствовать», – сообщил заместитель главы городской администрации.

Гость радиоэфира уточнил, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно: анализировать, какой запрос есть у жителей микрорайона и пользуются ли они спортплощадкой.