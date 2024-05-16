Более 19 километров береговой линии очистили от мусора жители Псковской области

10:52, 16 мая 2024, ПАИ

Берега рек и озёр очистили в Псковской области в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». В экосубботниках за апрель смогли принять участие почти 700 человек из 13 муниципалитетов области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области







Самыми первыми к акции присоединились Пустошкинский, Псковский, Пушкиногорский и Великолоукский районы. Сотрудники местных администраций вместе с волонтёрами, сотрудниками образовательных учреждений и предприятий смогли очистить от мусора более 19 километров берегов озёр и рек. Им удалось собрать 160 кубометров мусора.

Большой интерес к акции проявили дети, отметили в пресс-службе.

«Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология».