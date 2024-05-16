Четвёртый школьный технопарк «Кванториум» откроется в Пскове

11:37, 16 мая 2024, ПАИ

Четвёртый детский технопарк «Кванториум» откроется в Пскове в этом году, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это специальная программа, предполагающая наличие одного или двух специализированных классов с новым современным компьютерным оборудованием, которое позволяет проводить образовательный процесс уже совершенно на другом уровне. Там специализированные программы, лаборатории, которые интегрированы, и дети могут какие-то опыты производить, анализировать их с помощью программных комплексов и так далее», – рассказал гость радиоэфира.

В Пскове есть несколько общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям этой программы, отметил Алексей Несмашный. По его словам, при выборе школы среди прочего учитывается её обеспечение современной техникой, а также активность педагогического состава и учащихся.

«Сейчас мы готовим здание, там есть требования по помещениям, которое делают за счёт муниципалитета. Мы готовим именно помещение, а оборудование закупается на федеральные средства», – рассказал заместитель главы городской администрации.