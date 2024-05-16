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Онлайн-лекцию о путешествиях в пушкинское время можно послушать сегодня в полдень

16 мая желающие могут стать слушателями встречи в лектории на базе виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в ульяновском «Доме Языковых». Сегодня в планах двух музеев — онлайн-лекция «То в телеге, то пешком. О путешествиях в пушкинское время». Прочтёт её научный сотрудник Пушкинского заповедника Ольга Лыжова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Энгель Насибулин. Карета. Из собрания «Михайловского».

«Охота к перемене мест» рано или поздно случается у каждого человека. А Пушкин страстно любил путешествовать, — рассказывает Ольга Александровна. — За свой недолгий век он ухитрился проехать по российским дорогам более 35 000 вёрст». Из лекции слушатели узнают не только о «маршрутах» поэта и его путевых впечатлениях, какими они отражены в стихах, прозе, заметках и письмах Пушкина, но и о собственно дорогах, ямщиках и станционных смотрителях, каретах и возках, необходимом путешественнику багаже.

Трансляция из «Михайловского» в полдень по московскому времени. Подключиться с ней можно свободно по ссылке.

Напомним, что в рамках лектория на базе виртуального представительства «Михайловского» в «Доме Языковых» за два неполных года состоялось уже более двадцати бесед, среди которых «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (2-я половина XIX — начало XXI века)», «Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора...» Гражданская служба А. С. Пушкина», «Псковский свадебный обряд в записи А. С. Пушкина», многие другие. А в дальнейшие планы святогорских музейщиков на нынешний год включены не менее интересные лекции о том, кого из своих предков поэт «вывел» в герои своих литературных сочинений, и о том, как сложилась судьба сельца Михайловского после смерти Пушкина, в 1837—1899 годы, анонсировали в Пушкинском заповеднике.

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Онлайн-лекцию о путешествиях в пушкинское время можно послушать сегодня в полдень

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