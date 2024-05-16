Выставка взятых из приюта кошек пройдёт в Пскове
Выставка взятых из приюта кошек пройдёт в Пскове 18 мая в 12:00, сообщили ПАИ в приюте «Лесопилка».
На выставке будут представлены коты, которые когда-то были бездомными, но обрели дом, а также коты и котята, которые пока ещё на передержке и ищут хозяина.
В конце выставки-пристройства наградят победителей и участников.
Кроме того, можно будет приобрести фирменные кружки. Все вырученные средства будут потрачены на строительство нового приюта для животных.
Выставка состоится в торговом комплексе «Империал (второй этаж).
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