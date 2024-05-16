Выставка взятых из приюта кошек пройдёт в Пскове

11:43, 16 мая 2024, ПАИ

Выставка взятых из приюта кошек пройдёт в Пскове 18 мая в 12:00, сообщили ПАИ в приюте «Лесопилка».

На выставке будут представлены коты, которые когда-то были бездомными, но обрели дом, а также коты и котята, которые пока ещё на передержке и ищут хозяина.

В конце выставки-пристройства наградят победителей и участников.

Кроме того, можно будет приобрести фирменные кружки. Все вырученные средства будут потрачены на строительство нового приюта для животных.

Выставка состоится в торговом комплексе «Империал (второй этаж).