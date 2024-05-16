Псковский тренер – о первенстве страны, спортшколах и о том, почему тяжело стать волейболистом в Петербурге

20:49, 16 мая 2024, ПАИ

У каждого юного спортсмена, стремящегося к профессиональному уровню, есть что завоёвывать и в детском возрасте. Для абсолютного большинства ребят в России по всем видам спорта определённым олимпом в соревнованиях считается первенство страны. На него не так просто отобраться, что уж говорить о победе. Но если в индивидуальных видах подготовить одного талантливого спортсмена, вложив в него все силы, терпение и нервы, можно, то с командными видами спорта всё обстоит куда сложнее. Например, собрать футбольную команду – победительницу первенства России – значит подготовить как минимум 11 человек, которые будут лучше, быстрее, техничнее и сильнее тех 11 ребят, что так или иначе найдутся в городах с наибольшим человеческим и финансовым ресурсом. Более того, зачастую уровень и возможности академий больших профессиональных команд привлекают талантливых спортсменов с периферии. Тем самым ослабляются и без того проблемные и малочисленные составы региональных спортшкол. Потому и отобраться для наших команд на первенство страны – уже огромное достижение.

В этом году волейболисты «Бригантины» 2011 года рождения оказались в роли той самой провинциальной команды, что достала до верхушки детского спорта. Несмотря на все проблемы, местный волейбольный состав спортшколы «Бригантина» под руководством главного тренера Сергея Иванова сумел за полгода пройти немыслимый путь, в конце которого его ждёт самый главный турнир в году – первенство России, которое стартует уже 20 мая в Волгограде. Это одно из самых ответственных испытаний на пути профессионального становления.

Мы поговорили с тренером команды Сергеем Ивановым о раскладах на грядущий турнир и возможностях наших ребят оказаться в числе 16 лучших детских команд страны.

– Сергей, давайте подведём небольшой итог соревнований, которые вы провели перед первенством России, – последнего этапа Кубка Феникса, который прошёл в Пскове. Интересуют игры с липецким «Динамо», потому что только по ним можно делать какие-либо выводы, вносить последние поправки в игру («Бригантина» проиграла липецким волейболистам сначала в группе – 0:3, а затем уступила в финале – 2:3). Что пошло не так?

– Если говорить об играх с липецким «Динамо», то мы с ними в сумме сыграли уже трижды. Первая встреча была на первом этапе Кубка Феникса, где мы выиграли – 3:1. Следующие игры были на финальном этапе. Проиграли 0:3, потому что у нас был расслабленный первый день. Мы думали, что команды будут посильнее, готовились к ним, а получилось, что мы всех обыграли с большим преимуществом, поэтому ребятам было не так интересно. На следующий день очень по-спортивному злая команда из Липецка решила нам отомстить за то самое поражение. Мы во всех трёх сетах не справились с концовками. Собранно не довели до конца.

Если говорить про финал, то можно найти определённую тенденцию, потому что это уже второй финал подряд, где мы проигрываем, причём в обоих мы являлись фаворитами – должны были выигрывать. Решающий сет был напряжённый и интересный.

Есть ещё нюанс, связанный с мячом. У фирмы Volar хороший мяч, но у него много своих особенностей при защите. Наибольшие проблемы у нас были при обороне. Очень много мячей было выбитых и отведённых. Если у снарядов фирмы Mikasa смещения нет, то у Volar есть, и нужно дорабатывать ногами. Финал первенства страны, к слову, играется мячами Mikasa. Я думаю, что там мы должны справиться с качеством.

– Какой у ребят настрой перед финалом первенства страны?

– Они очень довольны. Приятно, что все цели, которые мы поставили в прошедшем периоде, выполнили. Результаты, которые ребята показали в сезоне, достойные. Что касается финала, то я им сказал, чтобы каждый сам себе поставил цель. Каждый назвал своё место, которое он хочет занять в грядущем турнире. У кого-то высокие цели, у кого-то пониже. Есть те, кто понимает, что начать нужно в этот раз с малого. Многое будет зависеть от везения при распределении групп. Можно попасть в «группу смерти». С каждой из этих команд будет серьёзный бой.

– Вы упомянули, что ребята ставили себе цели, какое место они хотят занять. Интересно, а основной костяк команды, который проводит на площадке больше времени, какие цели себе поставил?

– Они услышали основную цель, которую я им поставил. Нужно выйти из группы. Первые два места выходят из группы дальше, а оставшиеся два прекращают борьбу за призы. Если мы эту цель выполняем, то у нас есть выходной день. Понятно, что дальше будет сложнее, но у нас будет время, чтобы перевести дух и рассмотреть будущих противников.

Сейчас работаем над недостающим амплуа. У нас диагональный не очень большого роста, но у нас есть другой спортсмен, который хорошо подходит по росту. Осенью он много болел, а с января оправился, провёл уже много турниров. Я думаю, что за летний период мы его на сборах подготовим, чтобы он осенью вошёл в основную обойму. А наш основной диагональный Игорь Голдырев выполняет очень много работы по защите и приёму. В атаке у него не совсем плотно получается из-за роста.

– Как я понял, из поражений от липецких волейболистов вы сделали вывод, что нужен атакующий диагональный на площадке, чтобы разнообразить вариативность атакующих действий?

– Да, это даст возможность подключить ещё одного игрока к атаке. У него больше шансов произвести атаку сверху вниз. Это должно ожесточить игру. Если говорить про доигровщиков, то у нас будет третий запасной доигровщик как вариант. У нас есть основной доигровщик – капитан Кирилл Зорин. В нём год назад было больше такой детской наглости. Сейчас у Кирилла развилось чувство ответственности, а его наглости сейчас как раз и не хватает нам, хотя он может бить ещё сильнее и плотнее. Эпизодами он выстреливает, но хочется, чтобы был стабильнее. И второго доигровщика Сергея Пасицкого нам порой не хватает, чтобы он бил плотно. Но ему сейчас тяжело, потому что он быстро растёт. С этим трудно совладать, но он старается, молодец. Когда они сильно прибавляют в росте, как сейчас, то как будто начинают заново учиться ходить. А летний период – это всегда период роста.

– Кто поедет на первенство России?

– Мы планировали девять игроков, но один с учёбой не справляется. А восемь основных человек – все едут. Выезжать мы будем в ближайшую субботу. Из тренерского штаба поеду только я. Надеюсь, что у кого-то из болельщиков получится на время турнира вырваться в отпуск и нас поддержать.

– По поводу итогового списка участников: расскажите, сколько команд мы знаем из этого списка?

– Мы знаем все три команды из Санкт-Петербурга, играли со всеми. Первый состав Петербурга, как я предполагаю, будет фаворитом соревнований. С остальными их командами у нас примерное равенство, а где-то мы даже выглядели посильнее. Ещё мы играли с командой из Воронежа, но я почти уверен, что они не дойдут до финала.

Если говорить в целом, то мы знаем где-то половину команд. Не всех знаем c Зауралья и Юга, но, на мой взгляд, мы знаем всех фаворитов турнира. Например, недавно прошло первенство страны среди спортсменов 2010 года рождения. Там победила команда из Нижнего Новгорода – очень сильная школа олимпийского резерва, у которой тренерский штаб насчитывает порядка 20 специалистов. Для нас вполне выполнимая задача – быть в середине. Но, опять же, главное, чтобы в группе повезло. Для нас само участие на этом турнире – огромный опыт. А для ребят это вообще первые соревнования на высоком спортивном уровне.

– А волейболистами из каких спортшкол чаще подпитываются команды Суперлиги?

– Если говорить в целом, то, например, Нижний Новгород. У них команда АСК зашла в Суперлигу как раз совсем недавно, и они крепнут за счёт своих воспитанников. Недавно в старшем возрасте (2008 год рождения) было очень много рослых игроков. И почти всех разобрали по клубам России. На детском уровне нет чёткой градации под клуб, а уже ближе к 17 годам ребят начинают набирать в молодёжные команды. Но, например, «Локомотив» из Новосибирска начинает себе отсматривать игроков с малых лет. Сейчас и в молодёжке, и в Суперлиге их команда выступает достаточно хорошо. Сильные детские школы находятся ещё в Новосибирске, Югре и Белгороде, но у последних сейчас проблемы по понятным причинам.

В Санкт-Петербурге, как по мне, проблема с подбором игроков. У них есть тренер, который ставит строгие рамки, что игрок не должен быть ниже двух метров. Очень много талантливых и способных ребят, которые на два-три сантиметра ниже двух метров, часто теряются, хотя могут показывать уровень.

– Я с удивлением обнаружил, что ни одна команда из Казани не поедет на финал первенства России, хотя любой, даже не интересующийся волейболом человек что-нибудь да слышал про многократного чемпиона страны – казанский «Зенит». Как у них дела с этим обстоят?

– Казань выискивает игроков из того же Нижнего Новгорода. Они начинают выкупать игроков в среднем возрасте, и те у них впервые заигрывают в молодёжной команде. На первенстве действительно волейболистов из Казани встретишь не так часто.

– Как вы считаете, наша команда способна выиграть у любого соперника на грядущем первенстве? Хватит ли нашим ребятам навыков, чтобы при содействии удачи обыграть в отдельно взятом матче любую команду?

– Я пока не видел убойных команд, которые всех обыгрывают. У кого-то есть предпосылки, но наши, если сами плотно соберутся, имеют все шансы. Всё будет зависеть от них. Я буду подсказывать, ставить на правильный путь. Важно, чтобы они всё услышали.

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