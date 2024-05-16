Полиция Пскова просит помочь горожан установить личность мужчины, который найден мёртвым в апреле

11:54, 16 мая 2024, ПАИ

Полиция Пскова просит помочь горожан установить личность мужчины, который найден мёртвым 21 апреля у дома №25 на улице Коммунальной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид ему было 45–55 лет, худощавого телосложения, волосы короткие, седые, носил седую бороду (около 0,5 см).

Был одет в темную куртку, серое худи, серые спортивные штаны, на ногах - белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о личности этого гражданина, просят сообщить по телефонам: 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-21-44-897 (оперуполномоченный отдела разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).