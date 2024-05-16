Российско-белорусский форум студенческих СМИ стартовал в Пскове

12:12, 16 мая 2024, ПАИ

Второй Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» стартовал на площадке ПсковГУ. Участников поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передаёт корреспондент ПАИ.

В Псковской области рассчитывают, что форум станет ещё одним серьёзным шагом к развитию дружеских российско-белорусских связей, профессиональных будущих компетенций и развития общих проектов, подчеркнула первый вице-губернатор.

«Я хочу поблагодарить сегодня Правительство России, Министерство образования и науки, Министерство образования Республики Беларусь, которые стали серьёзными партнёрами этого проекта, который продолжает свою жизнь на Псковской земле уже второй год. Мы благодарны комитету Союзного государства, который поддерживает медиафорум. Надеюсь, что те проекты, которые родятся за эти дни, будут поддержаны», – отметила Вера Емельянова.

Кроме того, она обратила внимание на важность и актуальность проведения форума. Темой для разговора у участников станет культурно-историческое наследие, сохранение памяти и российско-белорусская история, сказала она. «А без понимания этого у нас, конечно, нет будущего. Мы надеемся сегодня сформировать информационную повестку, построенную на справедливом, честном, актуальном, современном восприятии мира», – заключила вице-губернатор.

Начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Сергей Климов в свою очередь подчеркнул, что медийная составляющая является важным элементом работы комитета. «Огромный объём работы, который проводят наши правительства, министерства, университеты, предприятия – огромный пласт работы, который сейчас наблюдается в российско-белорусском едином экономическом, научно-техническом пространстве», – сказал он.

Кроме того, к присутствующим обратился заместитель начальника Республиканского молодёжного центра Антон Сорокин. «Мы живём в очень интересное, уникальное время – трансформации общепринятых моральных и исторических норм. Современная западная общественность показывает эти примеры – чествование нацистских героев лидерами других стран, искажение исторической правды – это то время, в котором мы живём. А от вас, медийщиков, зависит то, какую информацию и как будет получать общественность», – подчеркнул спикер.

Также гостей поприветствовала заместитель директора департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России Анна Гуреева. «Наш форум уже становится традиционным и ежегодным. Я надеюсь, что эта традиция продолжится. У нас впереди очень много планов, и мы будем стараться вместе с вами их реализовать! С каждым годом форум становится всё лучше не только по количественным показателям», – сказала она и отметила возросший интерес участников форума к конкурсу студенческих проектов.

В заключение к гостям обратилась ректор вуза Наталья Ильина. «Мы работаем на площадке ПсковГУ вместе с вузами Белоруссии, потому что они для нас – настоящие партнёры и родные люди, которые создают будущее независимого государства. <…> Я надеюсь, что в Псковском государственном университете вы познакомитесь с теми инструментами, которые помогут вам в работе. ПсковГУ – это не только университет, который реализует все направления специалистов: от культуры до медицины, от инженерии до педагогики, от экономики до лечебного дела. Мы – классический университет, который находится на границе», – сказала она.