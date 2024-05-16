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Спорт

Забег «Мы – чемпионы» пройдёт в Пскове третий раз

Забег «Мы – чемпионы» среди детей дошкольного возраста пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове третий раз, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Детский забег «Мы - чемпионы» пройдёт в Пскове. Фото: Андрей Степанов,

«Забег «Мы – чемпионы» – это когда детки, начиная с возраста трёх-четырёх лет, участвуют в забеге, где нет проигравших, где каждый получит свою медальку и сертификат об участии», – отметил гость радиоэфира.

Акцент на дошкольниках делается для того, чтобы вовлекать ребят в занятия спортом с самого раннего возраста, подчеркнул Алексей Несмашный. «Даже в таком возрасте это очень заряжает. Я вам честно скажу: год назад у меня дочки бегали, и они уже спрашивают: «Папа, а в этом году будет?» – поделился замглавы администрации Пскова.

Отметим, в прошлом году участие в забегах приняло более семисот детей дошкольного возраста. Как проходило мероприятие, читайте в материале ПАИ.

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