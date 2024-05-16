Кому необходимо прививаться от кори, рассказала псковский врач

15:09, 16 мая 2024, ПАИ

Каждый человек должен быть привит от кори ещё в детстве, если этого не было сделано, то он должен быть привит даже во взрослом возрасте, заявила врач по вакцинопрофилактике Псковской городской детской поликлиники Елена Перова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 мая.

«Если взрослый человек не прививался в детстве, то он должен быть привит двумя прививками, как и дети. В поликлиниках ведётся строгий учёт всех привитых. Узнать, прививался человек или нет, можно по этим картотекам. Если данных в картотеках нет, то нужно сдать анализ крови на антитела к кори», – рассказала Елена Перова.

Нельзя прививаться тем, кто сейчас болеет корью, у кого обострилось хроническое заболевание или есть аллергия на компоненты вакцины, уточнила специалист.

Если появились первые симптомы болезни, то, по словам медика, нельзя ни в коем случае заниматься самолечением и следует обратиться к врачу. Корь передаётся воздушно-капельным путём, и она очень заразная. При этом болеют корью, как правило, один раз, и после болезни вырабатываются в огромном количестве антитела. Лечение в среднем занимает 21 день.