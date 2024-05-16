Скончался ликвидировавший аварию в Чернобыле лётчик-испытатель Дмитрий Автухов

13:32, 16 мая 2024, ПАИ

На 86-м году ушёл из жизни ликвидировавший аварию на Чернобыльской АЭС лётчик-испытатель, актёр Дмитрий Автухов, сообщает первая российская интернет-энциклопедия «Испытатели аэрокосмической техники».

Уточняется, что Дмитрий Автухов скончался 10 мая. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дмитрий Автухов родился 11 августа 1938 года. За свою жизнь он освоил свыше 20 типов самолётов и вертолётов, был испытателем Ка-50 и первым пилотом пожарного вертолёта в Москве. В фильме «Чёрная акула» он сыграл роль пилота вертолёта.