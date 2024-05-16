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Умер участник Великой Отечественной войны из Себежа Пётр Исаков

В возрасте 99 лет скончался участник Великой Отечественной войны из Себежа Пётр Егорович Исаков, пишет газета «Призыв».

Умер участник Великой Отечественной войны из Себежа Пётр Исаков. Фото: газета «Призыв»

Пётр Егорович родился в деревне Байдаково Себежского района в крестьянской семье. В январе 1943 года Пётр Егорович ушёл в партизаны, а затем воевал в составе специальной подрывной группы 10-й Калининской партизанской бригады. Также он участвовал в операциях народных мстителей по разгрому немецких гарнизонов в Опочецком, Красногородском, Себежском районах.

Пётр Егорович участвовал в восстановлении Себежского района, работал на Себежском райпищекомбинате.

«Ветеран участвовал в общественной жизни Себежа и вёл активный образ жизни. Всей своей жизнью Петр Егорович проявлял пример мужественного, честного и отзывчивого человека. Светлая память о нём останется навсегда в наших сердцах», – заключили в издании.

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