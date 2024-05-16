Более 4,5 километра барьерного ограждения установят в Псковской области

13:46, 16 мая 2024, ПАИ

Более 4,5 километра оцинкованного металлического барьерного ограждения установят на обочинах автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Псковской области. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Ограждения установят в Пыталовском, Новоржевском и Печорском муниципальных округах, Великолукском, Гдовском, Дновском, Островском, Палкинском, Плюсском, Порховском, Псковском и Пушкиногорском районах.

Работы по контракту должны быть выполнены до 1 октября. Работы оцениваются в 23,875 млн рублей. Гарантия качества на выполненные работы составляет пять лет со дня приёмки работ.

Подрядчику предстоит установить опоры барьерного ограждения сваебойной машиной, произвести монтаж секций барьерного ограждения и установить барьерное ограждение. Согласно контракту, ограждение должно быть оборудовано световозвращающими элементами.