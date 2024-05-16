День открытых дверей пройдёт в Псковском музее
Посещение всех объектов Псковского музея-заповедника будет бесплатным 18 мая. Такое решение было принято в связи с празднованием Международного дня музеев, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Этот праздник был учрежден по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев, проходившей в Москве и Ленинграде в мае 1977 года.
Музейное сообщество почувствовало необходимость создать некое особенное событие, которое бы объединяло музейщиков по всему миру, рассказали в учреждении.
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