День открытых дверей пройдёт в Псковском музее

14:12, 16 мая 2024, ПАИ

Посещение всех объектов Псковского музея-заповедника будет бесплатным 18 мая. Такое решение было принято в связи с празднованием Международного дня музеев, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Этот праздник был учрежден по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев, проходившей в Москве и Ленинграде в мае 1977 года.

Музейное сообщество почувствовало необходимость создать некое особенное событие, которое бы объединяло музейщиков по всему миру, рассказали в учреждении.