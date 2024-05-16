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Культура

На «Ночи музеев» в Пушкинском заповеднике Денис Береснев представит моноспектакль «Евгений Онегин»

В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев», 18 мая, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» артист театра и кино Денис Береснев представит свой моноспектакль «Евгений Онегин». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В разные годы своей карьеры артисту пришлось исполнять и главную роль в сериале «Кремлёвские курсанты», и роль Пушкина в спектакле «Ученик лицея» по пьесе Андрея Платонова (работа московского театра «Сфера»). Моноспектакль по «Онегину» поставлен для камерного пространства, он очень живой, выразительный, отмечают театральные критики. Текст романа звучит на фоне «академического» изобразительного ряда — иллюстраций к пушкинскому роману, созданных известным российским художником Дмитрием Белюкиным. Сопровождает спектакль классическая музыка — фрагменты из «Времён года» П. И. Чайковского.

Ещё одно событие праздничного дня — концерт «Поклон поэту с берегов Невы». Его в Пушкинском заповеднике дадут артисты народного коллектива из Санкт-Петербурга, академического хора при КДЦ «Московский» (художественный руководитель и дирижер — Зоя Журавская). В программу выступления музыканты включили вокальные миниатюры на стихи Пушкина, духовную музыку, народные песни, произведения советских и современных композиторов.

Полную афишу «Ночи музеев» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с указанием времени и места проведения мероприятий, возрастных рекомендаций для посетителей и другой полезной и важной информации можно найти здесь.

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