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ГК «Титан» оказала помощь Печорскому центру помощи детям в оборудовании сенсорной комнаты для воспитанников

В Печорском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на средства ГК «Титан» оборудована релаксационная сенсорная комната для воспитанников учреждения, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее предоставлены Печорским центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей

В сенсорной комнате теперь есть всё необходимое, чтобы сделать занятия с психологом более продуктивными: удобная мебель, игрушки и настольные игры, напольные лампы, мультимедийный проектор и другие материалы для работы психолога с детьми. Создана располагающая атмосфера, которая помогает снять напряжение, тревожность, стабилизировать эмоциональное состояние ребят.

«На средства, выделенные компанией, удалось приобрести необходимые товары для полноценной работы в сенсорной комнате. Теперь ребята с ещё большим удовольствием приходят на групповые и индивидуальные занятия с психологом. Мы очень рады, что удалось реализовать этот проект на базе учреждения. Реализованный проект будет долгое время приносить пользу воспитанникам учреждения», – подчеркнула координатор программ Псковского отделения Российского детского фонда Кристина Елецкая.

Психолог центра проводит в сенсорной комнате групповые и индивидуальные занятия. Но комната доступна и для самостоятельного посещения детьми. Чтобы отдохнуть после уроков, ребята могут посидеть в удобных креслах, послушать расслабляющую музыку или поиграть в бизиборды и балансиры.

«Мы признательны нашим благотворителям за добрые дела. Вы, как добрые волшебники, нашли возможность сделать подарок нашим ребятам – создали комфортные условия для жизни. Дети с удовольствием бывают в сенсорной комнате и проводят там время с пользой для себя, своего здоровья», – рассказала директор Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Галина Печникова.

Завод «Титан-Полимер», который входит в ГК «Титан», является давним партнёром регионального отделения Детского фонда.

Ежегодно компания оказывает помощь в приобретении школьных принадлежностей для детей из нуждающихся семей к 1 сентября, участвует в новогодней благотворительной акции, помогая приобретать сладкие подарки для ребят из малообеспеченных семей и интернатных учреждений.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410. Erid: LjN8K8SXX.

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