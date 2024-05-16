Школа молодых реставраторов пройдёт в Псковской области в четвёртый раз
Выездная школа молодых реставраторов «Наследники мастеров» пройдёт в Псковской области уже в четвёртый раз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Более десяти студентов и молодых специалистов в области реставрации из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Казани соберутся в Печорах с целью изучения псковской иконописной школы. Они будут в Печорах с 20 по 27 мая.
Участникам прочтут лекции и представят мастер-классы по темперной живописи. Кроме того, молодые реставраторы посетят Псковский музей-заповедник, чтобы скопировать иконы из экспозиции музея. Также специалисты попытаются написать индивидуальные иконы в традициях псковской иконописной школы под руководством наставников.
В рамках мероприятия молодые реставраторы получат знания об основах технологии исследования, консервации и реставрации произведений темперной живописи, которые закрепят как теоретически, так и практически.
Также у молодёжи будет возможность пообщаться с практикующими специалистами – художниками, архитекторами и реставраторами, которые поделятся опытом и знаниями, отметили в пресс-службе.
Организаторами школы молодых реставраторов являются комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, Союз реставраторов России, Псковский музей-заповедник и другие учреждения.
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