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Культура

Около 50 артистов приедут в Псков на спектакль «Сказки на плотах»

47 артистов будут задействованы в постановке спектакля «Сказки на плотах» по мотивам сказок А. С. Пушкина, который состоится в дендропарке Пскова 9 июня в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом рассказал режиссёр спектакля Юрий Квятковский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 мая.

47 артистов будут задействованы в постановке спектакля «Сказки на плотах», рассказал режиссёр. Фото: Андрей Степанов

В частности, в Псков приедут представители мастерской Брусникина. «У нас будет героиня, которая будет отвечать за городское мероприятие. Она поставила на уши весь город, чтобы достойно отпраздновать юбилей поэта. Она собрала и цирковых артистов, и ростовые образы, и пловцов, и целый оркестр», – отметил Юрий Квятковский.

По его словам, в постановке будет соединено порядка 15 произведений Пушкина. «У нас будут большие формы! Перед нами стоит задача – достойно отметить юбилей. Будет очень много разных образов», – сказал режиссёр.

Отметим, что Юрий Квятковский – одна из ключевых фигур современного независимого театра в России. Его спектакли и проекты были многократно отмечены премией Сергея Курехина, премией «Золотая маска», премией Кандинского, премией «Инновация», театральной премией Петербурга «Золотой софит».

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