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Общество

Знакомство с кувшинками и водолазами: День музеев пройдёт в Себежском нацпарке

Посетить 18 мая, в Международный день музеев, национальный парк «Себежский» приглашают жителей Псковской области и гостей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В центре Себежа, в Зелёном квартале, с 13:00 энтомолог Светлана Андреева, сотрудник зоологического института РАН и ботаник Галина Конечная, сотрудники ботанического института РАН проведут интерактивные занятия. «Дети и взрослые очень полюбили занимательные истории про нимф, обитающих в лесах национального парка, знакомство в живой природе с козявками кувшинковыми, волосатиками, водяными скорпионами, беззубками и многими другими обитателями заповедного леса», – рассказали в нацпарке.

Кроме того, хранители истории земли Псковской ждут в деревне Самолва в мемориальном комплексе «Князь Александр Невский с дружиной» с 12:00. Здесь все желающие смогут погрузиться в «Подводные исследования» на Чудском озере, организуемые центром подводных исследований Русского географического общества, о которых расскажет Фокин Сергей Георгиевич, исполнительный директор РГО.

Также можно будет узнать, чем занимается подводный археолог, вместе с научным руководителем экспедиции на Чудское озеро института археологии Российской академии наук Айваром Степановым.

Помимо прочего, гости смогут познакомиться с используемым в экспедиции водолазным оборудованием и сложностями, с которыми специалисты сталкиваются при подводных работах на озере. Занятие проведёт руководитель группы водолазов, спасатель первого класса Андрей Терехов.

Также состоится экскурсия по мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» и интерактивное занятие на выставке-квесте «В чём сила?!».

Вход на мероприятия свободный.

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