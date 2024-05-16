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Политика

Псковские партийцы приняли участие во всероссийском слёте «35 лет ЛДПР: перспективы развития»

Всероссийский слёт ЛДПР, посвящённый 35-летию партии, прошёл в Подмосковье. На нём лидер ЛДПР обозначил новую стратегию партии, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского регионального отделения ЛДПР.

Псковские партийцы приняли участие во всероссийском слёте «35 лет ЛДПР: перспективы развития». Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения ЛДПР

Среди приоритетов работы партии Леонид Слуцкий обозначил преодоление трёх основных проблем: решение демографического кризиса и развитие человеческого капитала, повышение качества окружающей среды, а также преодоление отсталости в социально-экономическом развитии регионов и неравенстве граждан.

«ЛДПР – первая партия, которая сегодня начинает серьёзный разговор о будущем. Пора сформировать долгосрочные планы развития страны, а не мыслить пятилетками. Будущее зависит от того, что мы делаем сегодня. И первый шаг в этом направлении – вернуть людям понимание, что они могут влиять на будущее своей страны», – заявил председатель ЛДПР.

В Псковской области проблема неравенства между регионами и федеральным центром стоит особенно остро.

«Псковская область – один из дотационных регионов нашей страны. Низкие зарплаты и разница в пособиях по сравнению с экономически богатыми регионами приводит к оттоку людей, что ещё больше ухудшает экономическое состояние региона. В стране формируется устойчивое неравенство. Это новая кастовость, которой в России не место», – отметил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

В завершение своего выступления на Всероссийском слёте ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал появление отдельной структуры в центральном аппарате партии, которая будет отвечать за сохранение наследия основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

«Всероссийский слёт ЛДПР – это место, где рождаются новые идеи и подходы. После трёхдневной плодотворной работы делегация Псковского регионального отделения вернулась с новыми целями и задачами, поставленными председателем ЛДПР, которые мы будем воплощать на благо жителей нашей области», – подвёл итог Антон Минаков.

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