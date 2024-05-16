Проект «Свято место» оказался в центре внимания программы канала «Культура.РФ»
Представители коллектива авторов проекта «Свято место» о Псково-Печерском монастыре Владислава Полякова и Анна Чаплыгина в прямом эфире программы канала «Культура.РФ» рассказали о том, как проект создавался и развивается дальше.
В частности, продолжением «Свята места» стала программа «Проект Реставрация», в котором эксперты-реставраторы понятным языком рассказывают об особенностях и уникальности памятников культуры, методиках и технологиях их сохранения и восстановления.
Напомним, проект госмедиахолдинга Псковской области «Свято место» завоевал первый приз IV Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2023». Награждение победителей прошло 2 ноября в Малом театре в Москве. Проект был посвящён 550-летию древнейшей православной обители – Псково-Печерского монастыря.
Его целью было рассказать о том, что гармония и общность судьбы народов России во многом зиждятся на вере. Авторы провели серию интервью с исследователями и реконструкторами монастыря, насельниками обители, настоятелем митрополитом Тихоном. Публикации вышли в 25 региональных газетах, видеоверсии интервью показаны в эфире Общественного телевидения России (ОТР), телеканала «Первый Псковский», также в эфире вышли радиоверсии программы.
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