Фестиваль «Освещённые окна» пройдёт в псковском «Лофте»
Фестиваль «Освещённые окна», проект, реализуемый псковской библиотекой имени В. Я. Каверина, пройдёт в креативном пространстве «Лофт» с 17 по 19 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«Освещенные окна» – презентация нового поколения в формате интервью. За два года проект показал и рассказал о более чем двадцати увлёченных молодых специалистах, художниках, музыкантах, общественниках, спортсменах и блогерах. В рамках проекта удаётся честный и открытый разговор с теми (и для тех), кому интересно творить, познавать, развиваться, изобретать новое и видеть новые смыслы», – отметили организаторы.
На фестивале формат интервью будет дополнен выступлениями гостей. Среди участников заявлены Владислав Тясто, Театр мод, Анна Михайлова, Ян Лоан, Константин Духанский, Катерина Дубик и другие.
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