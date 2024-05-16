Фестиваль «Освещённые окна» пройдёт в псковском «Лофте»

23:54, 16 мая 2024, ПАИ

Фестиваль «Освещённые окна», проект, реализуемый псковской библиотекой имени В. Я. Каверина, пройдёт в креативном пространстве «Лофт» с 17 по 19 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Освещенные окна» – презентация нового поколения в формате интервью. За два года проект показал и рассказал о более чем двадцати увлёченных молодых специалистах, художниках, музыкантах, общественниках, спортсменах и блогерах. В рамках проекта удаётся честный и открытый разговор с теми (и для тех), кому интересно творить, познавать, развиваться, изобретать новое и видеть новые смыслы», – отметили организаторы.

На фестивале формат интервью будет дополнен выступлениями гостей. Среди участников заявлены Владислав Тясто, Театр мод, Анна Михайлова, Ян Лоан, Константин Духанский, Катерина Дубик и другие.