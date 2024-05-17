Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечается 17 мая

07:47, 17 мая 2024, ПАИ

Всемирный день электросвязи и информационного общества учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 года и отмечается ежегодно 17 мая, сообщает calend.ru.

Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий.

До 2006 года этот День праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций (World Telecommunication Day). Он отмечался с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи.

Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года, после двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое международное телеграфное соглашение, и был основан Международный телеграфный союз, с 1932 года — Международный союз электросвязи.

Цель праздника — способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществам и странам использование интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва». Ведь инновационные технологии могут помочь в решении самых насущных мировых проблем, от борьбы с изменением климата до ликвидации голода и нищеты.