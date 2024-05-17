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Псковский суд лишил иностранку гражданства России из-за поддельного сертификата о знании русского языка

Псковский суд лишил иностранку гражданства России из-за поддельного сертификата о знании русского языка и истории страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В марте 2023 года в отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке обратилась уроженка одной из стран Средней Азии. В документе женщина указала, что свободно владеет русским языком, знает историю и основы законодательства Российской Федерации, и предоставила соответствующий сертификат, выданный столичным институтом.

Сотрудники УМВД России по Псковской области приняли решение о приеме иностранки в гражданство, однако летом 2023 года в УМВД России по Псковской области из следственного отдела УФСБ России по Псковской области поступила информация о расследовании уголовного дела в отношении специалиста отдела языкового тестирования и содействия миграционной политике института, выдавшего женщине сертификат. Специалист обвинялась в организации незаконной миграции. В итоге результаты экзамена иностранки были аннулированы, а сертификат признан недействительным.

Решением Псковского городского суда специалист образовательной организации признана виновной в организации незаконной миграции с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы.

А Псковский городской суд лишил российского гражданства иностранку, предоставившую заведомо ложные сведения о своих знаниях.

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