Великолучанин за два дня украл алкоголь и спортинвентарь на 63 тысячи рублей

10:16, 17 мая 2024, ПАИ

Житель Великих Лук украл алкоголь и спортивный инвентарь, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В конце января текущего года 23-летний великолучанин ночью незаконно проник в магазин и похитил несколько бутылок спиртного на сумму около трёх тысяч рублей.

Через два дня молодой человек также незаконно проник в магазин спортивных товаров. Оттуда он украл товары для спорта и туризма на сумму около 60 000 рублей.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.