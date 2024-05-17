Рабочий повредил позвоночник при падении с экскаватора в Плюсском районе

09:41, 17 мая 2024, ПАИ

Рабочий травмировал позвоночник при падении с экскаватора, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда Псковской области.

Несчастный случай на рабочем месте произошел в Плюсском районе. 53-летний экскаваторщик упал с экскаватора и получил травмы позвоночника.

Проводится расследование несчастного случая.

Ранее в Псковском районе рабочий лишился пальцев, пытаясь почистить включённое оборудование для распилки древесины.