Рабочий повредил позвоночник при падении с экскаватора в Плюсском районе
Рабочий травмировал позвоночник при падении с экскаватора, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда Псковской области.
Несчастный случай на рабочем месте произошел в Плюсском районе. 53-летний экскаваторщик упал с экскаватора и получил травмы позвоночника.
Проводится расследование несчастного случая.
Ранее в Псковском районе рабочий лишился пальцев, пытаясь почистить включённое оборудование для распилки древесины.
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