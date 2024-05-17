Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе

10:40, 17 мая 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в Локнянском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

С 20 по 21 мая с 9:00 до 17:00 возможно частичное отключение электричества в Локне на время переключений.

С 20 по 22 мая с 9:00 до 17:00 для чистки просеки свет отключат в деревнях Калистово, Гришино и Утехино.

С 21 по 22 мая с 9:00 до 17:00 для чистки просеки электричество отключат в деревне Прискуха.

С 22 по 24 мая с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители деревни Федорково.

23 мая с 9:00 до 17:00 электричество отключат в деревнях Ямно и Юхово. Отключения будут производиться для чистки просеки.

С 20 по 25 мая с 9:00 до 17:00 света не будет в деревне Дрехово.

С 22 по 25 мая с 9:00 до 17:00 отключения электроэнергии будут производиться в Локне на улицах Пролетарской, Чехова, Чкалова, Социалистической, Шарикова, Кушнаренко, Евстифеенкова, Молодёжной, Лесной, Комсомольской. Также света не будет в 1-м и 2-м Социалистическом, Пролетарском, Свинцова, 2-м Тракторном, 2-м Октябрьском, Молодёжном, Колхозном, Комсомольском переулках. Отключения будут проводиться для чистки просеки.

«Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения», – отметили в администрации.