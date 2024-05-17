Более 400 школьников из Белгородской области гостят в Псковской области

10:28, 17 мая 2024, ПАИ

Более 400 белгородских школьников приехали в Псковскую область на образовательно-познавательный интенсив, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона. Ребята учатся и знакомятся с достопримечательностями, а также историей региона, гостями которого они стали. Поездка стала возможной благодаря договоренности между губернаторами двух субъектов Михаилом Ведерниковым и Вячеславом Гладковым.

Псковская область принимает школьников разного возраста — учеников с 1-го по 10-й класс, поэтому программа пребывания ребят составлена с учетом интересов детей. В неё, например, вошли образовательные модули, занятия с педагогами, экскурсии и, конечно, просветительские, а также развлекательные мероприятия.

Со школьниками Белгородской области встречаются представители Российского общества «Знание». Просветители, например, предложили ребятам поучаствовать в проектной игре «Содействие». Задания были направлены на развитие у молодых людей навыков работы в коллективе и критического мышления.

«Более 30 человек приняли участие в игре. Ребята были разделены на группы и получили задания по разработке проектов на актуальные темы, связанные с различными сферами жизни. В ходе игры ученики могли провести небольшие исследования, на основе которых им предстояло разработать свои творческие решения», — отметила директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская.

Просветительские активности от общества «Знание» для юных гостей Псковщины начались в начале мая. Акцент в работе с ребятами сделан на развитии у молодых людей практических навыков работы в команде, повышении качества финансовой грамотности. Школьникам, в частности, рассказали о важности планирования собственных доходов и расходов.

Практический вектор встреч подхватили различные мастер-классы. Один из них был посвящен работе с собственным голосом. Грамотное владение устной речью вкупе с красивым голосом — важнейшие составляющие самовыражения молодых людей. Мастер-классы от общества «Знание» продолжатся и в июне.

Это не первый визит белгородских школьников в Псковскую область. В феврале делегация из 200 молодых людей уже побывала в этом регионе.