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Общество

Более 400 псковичей воспользовались бесплатным проездом на лечение

800 электронных талонов на поезда дальнего следования до места лечения для 402 жителей Псковской области, пользующихся правом на федеральные меры поддержки, оформил Социальный фонд России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Льгота на проезд положена ветеранам, тем, кто перенёс воздействие радиации, и людям с инвалидностью.

Бесплатный проезд предоставляют вместе с путёвкой в санаторий или при направлении на лечение. За этот год уже 304 жителя региона получили электронные проездные по путёвкам, которые выдал комитет по здравоохранению Псковской области, и ещё 98 – по путёвкам, выданным Соцфондом.

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