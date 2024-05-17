17 тонн немецкого плавленого сыра не пропустили через госграницу в Псковской области

10:56, 17 мая 2024, ПАИ

Многотонная партия плавленого сыра из Германии не прошла контроль на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

17 тонн плавленого сыра чеддер 45 %, произведенного немецким предприятием, везли в Казахстан.

При проведении контроля выяснилось, что на товар нет разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Казахстана на ввоз его в республику.

Ввоз немецкого сыра на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате груза.