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Происшествия

17 тонн немецкого плавленого сыра не пропустили через госграницу в Псковской области

Многотонная партия плавленого сыра из Германии не прошла контроль на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

17 тонн немецкого плавленого сыра не пропустили через госграницу в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

17 тонн плавленого сыра чеддер 45 %, произведенного немецким предприятием, везли в Казахстан.

При проведении контроля выяснилось, что на товар нет разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Казахстана на ввоз его в республику.

Ввоз немецкого сыра на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате груза.

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