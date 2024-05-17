ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона

11:42, 17 мая 2024, ПАИ

ПСБ запустил международные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Перевести деньги можно клиентам более 30 банков в этих странах, сообщили ПАИ в пресс-службе ПСБ.

Денежные средства отправляют в рублях, а получателю перевода деньги поступают в валюте счёта карты банка-получателя.

«С расширением торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ, развитием трудовых отношений и ростом туристического потока увеличивается интерес граждан к международным переводам в дружественные страны. Наибольшей популярностью пользуются переводы за рубеж по номеру телефона: деньги можно отправить за пару кликов в мобильном банке, а получателю средства поступают на счёт мгновенно. Уверен, что благодаря удобству, качеству и скорости новый сервис получит широкое распространение среди клиентов ПСБ, а мы продолжим поэтапно расширять географию трансграничных переводов с учётом популярности различных туристических направлений», – отметил руководитель центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ Владимир Симоненко.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в мобильном приложении ПСБ перейти на страницу «Платежи» в раздел «Переводы» и выбрать опцию «За рубеж», указав страну и номер телефона получателя.

Максимальная сумма разового перевода составляет 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в зависимости от страны получателя. Лимит по числу переводов не ограничен. При переводах в Узбекистан и Кыргызстан комиссия не взимается. При переводах в другие страны комиссия составит 1 %.

Подробности на сайте www.psbank.ru.

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