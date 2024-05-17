Александр Котов – о работе псковских ТОС: Мы можем гордиться достигнутыми результатами

11:53, 17 мая 2024, ПАИ

Высокие показатели работы территориального общественного самоуправления (ТОС) отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на праздновании Дня территориального общественного самоуправления, передает корреспондент ПАИ.

«Сегодня, отмечая праздник, мы можем гордиться теми результатами, которые уже достигнуты. Нам удается решать может и не самые масштабные, не самые крупные, но очень важные для людей вопросы. Особенно это четко проявляется там, где при подготовке проекта территориального общественного самоуправления вы вовлекаете население, проживающее конкретно на этих территориях. Граждане, принимающие участие, могут видеть результат своей работы», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Он добавил, что тенденция увеличения финансирования проектов ТОС будет продолжена.

«Думаю, что и дальше будем искать возможности увеличить объемы финансирования. Потому что растет количество проектов, растет количество людей, которые вовлечены, но при этом растет и конкуренция. Сегодня не просто нужно написать проект и ждать денег – нужно защитить его. Наши областные специалисты всегда готовы вам помочь, главное, чтобы у вас было желание учиться», – отметил Александр Котов.

Он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за вовлеченность в развитие территориальных общественных самоуправлений в регионе, а также глав муниципалитетов за участие в финансировании проектов ТОС.

«Желаю вам успехов, чтобы совершенствовали вашу работу и чтобы как можно больше проектов стали победителями конкурсов ТОС», – пожелал председатель областного Собрания представителям территориальных общественных самоуправлений региона.