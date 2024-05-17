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Общество

В Псковской области ещё в 24 населённых пункта пришла качественная связь

Для жителей 24 населённых пунктов Псковской области «Мегафон» развернул сеть четвёртого поколения. Также сельчане получили доступ к качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE. Реализация программы осуществлялась в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В Псковской области ещё в 24 населённых пункта пришла качественная связь. Фото предоставили в ПАО «Мегафон»

В регионе продолжаются работы по ликвидации «белых пятен» в покрытии сети. Совместно с управлением цифрового развития и связи правительства Псковской области был определён список населённых пунктов, которые требуется обеспечить качественной мобильной связью четвёртого поколения.

Работы по обеспечению связью сельского населения велись в 16 районах. В программу вошли малочисленные деревни Шилово, Слепнево, Соино, Лещихино, Плесна, Большое Юрково и другие. Обеспечить стабильное покрытие, а также достаточную ёмкость удалось за счёт активации среднечастотного диапазона. Мероприятия позволили улучшить качество мобильных услуг – жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки.

В результате проведённых работ на сети сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук.

«Согласно нашим замерам, средняя скорость передачи данных в смартфонах абонентов в этих сёлах достигает до 20-25 Мбит/с. Этого более чем достаточно для решения базовых задач: получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в стандартном качестве, для общения в соцсетях и мессенджерах. Теперь более четырёх тысяч жителей в отдалённых локациях могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом наравне с горожанами», – отметил директор «Мегафона» в Псковской области Александр Долгих.

Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется в России с 2014 года. В этом году около 1,5 тысячи малых российских населённых пунктов, в том числе деревень и сёл численностью населения от 100 до 500 человек, будут подключены к мобильному интернету.

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