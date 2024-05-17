3 июня после ремонта откроются читальные залы Госархива Псковской области

12:35, 17 мая 2024, ПАИ

3 июня после ремонта откроются читальные залы Госархива Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Уже завершаются ремонтные работы, помещение максимально станет комфортным и светлым. Чтобы наполнить его и создать уют для гостей, мы вынуждены немного задержать открытие. Ждем исследователей с 3 июня», – уточнили в архиве.

Теперь читальные залы будут работать с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 без обеда. «Мы учли пожелания пользователей, и теперь обеденного перерыва в работе зала не будет», – отметили в архиве.