Сотрудников Псковского музея поздравили с профессиональным праздником

13:21, 17 мая 2024, ПАИ

Сотрудников Псковского музея-заповедника поздравили в преддверии профессионального праздника – Международного дня музеев, который отмечается 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника









Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поздравила работников музея, а также вручила грамоты и благодарности за профессиональные достижения.

Сотрудники музея – это люди, которые защищают русскую культуру. Псковский музей показывает достойные результаты не первый год и очень скоро выйдет на флагманские позиции, отметила Светлана Мельникова.

Она пожелала работникам музея крепкого здоровья и энтузиазма.