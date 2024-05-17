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Общество

Сотрудников Псковского музея поздравили с профессиональным праздником

Сотрудников Псковского музея-заповедника поздравили в преддверии профессионального праздника – Международного дня музеев, который отмечается 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

  • Сотрудников Псковского-музея поздравили с профессиональным праздником
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Сотрудников Псковского-музея поздравили с профессиональным праздником
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Сотрудников Псковского-музея поздравили с профессиональным праздником
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Сотрудников Псковского-музея поздравили с профессиональным праздником
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Сотрудников Псковского-музея поздравили с профессиональным праздником
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поздравила работников музея, а также вручила грамоты и благодарности за профессиональные достижения.

Сотрудники музея – это люди, которые защищают русскую культуру. Псковский музей показывает достойные результаты не первый год и очень скоро выйдет на флагманские позиции, отметила Светлана Мельникова.

Она пожелала работникам музея крепкого здоровья и энтузиазма.

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