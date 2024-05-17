Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев посетил ПИШ Союзного государства

13:45, 17 мая 2024, ПАИ

Заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев посетил учебные и производственные площадки Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала об экосистеме ПИШ и концепции Российско-Белорусского ландшафтного технологического парка. Зонирование сквера предполагает деление на три крупных функциональных пространства. В зоне Передовой инженерной школы разместится Пергола Дружбы, которая соединит пространство перед главным учебным корпусом с территорией перед ПИШ. Этот арт-объект символизирует дружественные отношения между Россией и Белоруссией. На территории перед зданием Передовой инженерной школы Союзного государства планируется расположить зоны отдыха с крытым павильоном, где можно устроить мини-фудкорт, проводить кинопросмотры и мастер-классы на открытом воздухе. Пространство у главного корпуса предполагает создание зоны массовых мероприятий. В этой части парка предусмотрено создание зоны отдыха под навесом, где студенты смогут общаться и проводить время, свободное от аудиторных занятий.

Об особенностях организации образовательного процесса в ПИШ с учётом её российско-белорусской повестки рассказала проректор по учебной работе Алла Серебрякова. О перспективах развития проекта сообщил руководитель Передовой инженерной школы Союзного государства Дмитрий Гринёв.

«Мы очень внимательно следим за опытом Псковского государственного университета в части сопряжённых программ и перестройки среднего профессионального и высшего образования, – подчеркнул Дмитрий Афанасьев. – Я уверен: тот, кто выбрал этот вуз, не ошибся. Сейчас есть большая межрегиональная конкуренция: хороший специалист будет востребован в центрах развития промышленности по всей стране. Задача студента Передовой инженерной школы – взять всё максимально возможное от учебного процесса, что позволит успешно идти по жизни и быть полезными Родине и себе».

Студенты ПИШ Союзного государства познакомили Дмитрия Афанасьева с проектами, которые они могут разрабатывать благодаря обновлённой технологической инфраструктуре школы. Заместитель министра осмотрел учебный и научно-производственный цехи Передовой инженерной школы и познакомился с линейкой продуктов ПИШ.

Руководитель «Цифровых кафедр» Псковского государственного университета Дмитрий Андреев представил результаты проекта. В настоящее время команда цифровой кафедры университета насчитывает более 25 преподавателей. В обучении принимают участие представители компаний по разработке компьютерного программного обеспечения, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. За период существования цифровой кафедры студенты не только освоили новые компетенции, но и предложили законченные проектные решения по коммерциализации 3D-печати, практическому применению нейронных сетей, онлайн-сопровождению конкурсных мероприятий.

Руководитель научно-производственного департамента Игорь Никифоров рассказал о возможностях научно-производственного цеха для опережающей подготовки инженерных кадров по актуальным научно-технологическим направлениям.

Добавим, дальнейшая программа министра включает участие в пленарном заседании «Сохранение историко-культурного наследия Союзного государства: проектная деятельность в сфере науки и высшего образования». Мероприятие пройдёт на площадке Псковского государственного университета в рамках II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа». В числе участников – губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко, заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Павел Шевцов, начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Сергей Климов. В роли модератора дискуссии выступит ректор ПсковГУ Наталья Ильина.