Михаил Ведерников предложил создать медиахаб на базе ПсковГУ

13:57, 17 мая 2024, ПАИ

Пленарное заседание «Проекты Союзного государства в сфере высшего образования и молодёжной политики» в рамках II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» стартовало на площадке Псковского государственного университета сегодня, 17 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Выступая перед слушателями, губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил создать медиахаб на базе ПсковГУ.

«Предлагаю создать на базе Псковского государственного университета медиахаб, который будет продвигать ценности культуры и России, воспитывать лидеров общественных мнений», – отметил Михаил Ведерников.

Предполагается, что медиахаб будет состоять из четырёх модулей, которые будут тиражировать единую стратегию развития. Среди модулей будут, в частности, центр социологического исследования и коммуникационная платформа «Диалог».

Часть затрат возьмёт на себя регион, а часть – вуз. «Возможно, свой вклад в развитие медиахаба внесут и другие страны», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также отметил значимость подписания соглашений с другими государствами. «Очень важно, что все эти соглашения носят предметный характер. Общими усилиями мы достигли того, что молодёжные мероприятия в регионе проходят с представителями белорусской молодёжи, ключевым из которых является «Курган дружбы». Тандем Витебского вуза и ПсковГУ породил целый ряд международных проектов, например, ежегодно проходит «Летний университет», – сказал он.

Одним из основных результатов последних лет Михаил Ведерников назвал медиафорум «Индустрия медиа». «Это важный шаг в создании единого информационного пространства России и Республики Беларусь, которое поможет уверенно противостоять вызовам и атакам в современной информационной войне, которой становится с каждым месяцем всё больше. Мы, как приграничный регион, это на себе очень ощущаем», – отметил глава региона.

В пленарном заседании принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев, заместитель начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко.