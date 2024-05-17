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Общество

Михаил Ведерников предложил создать медиахаб на базе ПсковГУ

Пленарное заседание «Проекты Союзного государства в сфере высшего образования и молодёжной политики» в рамках II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» стартовало на площадке Псковского государственного университета сегодня, 17 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников предложил создать медиахаб на базе ПсковГУ. Фото: ПАИ

Выступая перед слушателями, губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил создать медиахаб на базе ПсковГУ.

«Предлагаю создать на базе Псковского государственного университета медиахаб, который будет продвигать ценности культуры и России, воспитывать лидеров общественных мнений», – отметил Михаил Ведерников.

Предполагается, что медиахаб будет состоять из четырёх модулей, которые будут тиражировать единую стратегию развития. Среди модулей будут, в частности, центр социологического исследования и коммуникационная платформа «Диалог».

Часть затрат возьмёт на себя регион, а часть – вуз. «Возможно, свой вклад в развитие медиахаба внесут и другие страны», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также отметил значимость подписания соглашений с другими государствами. «Очень важно, что все эти соглашения носят предметный характер. Общими усилиями мы достигли того, что молодёжные мероприятия в регионе проходят с представителями белорусской молодёжи, ключевым из которых является «Курган дружбы». Тандем Витебского вуза и ПсковГУ породил целый ряд международных проектов, например, ежегодно проходит «Летний университет», – сказал он.

Одним из основных результатов последних лет Михаил Ведерников назвал медиафорум «Индустрия медиа». «Это важный шаг в создании единого информационного пространства России и Республики Беларусь, которое поможет уверенно противостоять вызовам и атакам в современной информационной войне, которой становится с каждым месяцем всё больше. Мы, как приграничный регион, это на себе очень ощущаем», – отметил глава региона.

В пленарном заседании принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев, заместитель начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко.

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