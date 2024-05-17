Футболисты Псковской области стали призёрами межрегиональных соревнований среди смешанных команд

14:05, 17 мая 2024, ПАИ

Псковская «Стрела» и великолукский «Экспресс» стали призёрами межрегиональных соревнований по футболу среди смешанных команд. Состязания прошли в Пскове с 13 по 17 мая, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях среди футболистов до 12 лет приняли участие семь команд из Петрозаводска, Архангельска, Пскова, Коми и Ленинградской области. Псков представили три команды: «Стрела», «Псков» и сборная лицея №8.

«Стрела» провела шесть игр, в которых одержала четыре победы и дважды потерпела поражение. Выша расположились коллективы из Архангельска и Петрозаводска.

В возрастной группе среди игроков до десяти лет бронзовым призёром стала великолукская команда «Экспресс». Они вышли из группы со второго места, затем в полуфинале уступили команды «Барсы» из Архангельска – 3:6, а в матче за бронзу переиграли пустошкинский «Метеор» – 7:2.

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