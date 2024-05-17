Дмитрий Афанасьев: Наша главная задача – выстроить профессиональные связи между теми, кто будет создавать элиту Союзного государства

15:54, 17 мая 2024, ПАИ

Главная задача на сегодняшний день – в рамках разных форумов выстроить профессиональные, человеческие и личностные связи между теми, кто будет создавать будущую элиту Союзного государства. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев на пленарном заседании «Проекты Союзного государства в сфере высшего образования и молодёжной политики» в рамках II Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» в ПсковГУ сегодня, 17 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы видим масштабную комплексную программу, сотрудничество в рамках Союзного государства, которое охватывает и традиционное образование, и науку, культуру, спорт, волонтёрство. Это говорит о том, что мы сделали правильную ставку, которую поддержали Белоруссия и Россия», – отметил Дмитрий Афанасьев.

Кроме того, спикер отметил, что, перекладывая понятие приграничного региона в медийное пространство, не только Псковская область является представителем приграничья. «Современные средства коммуникации, современные медиа изменили понятия границы – фактически любой регион внутри России может считаться одинаково приграничным с точки зрения распространения и использования медиа», – сказал он и добавил, что технологии, которые развиваются в приграничных районах важны и востребованы в других.

Кроме того, Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что география форума разнообразна и что большим преимуществом является умение кооперироваться, несмотря на разнообразие природных условий и исторических особенностей. «Мы должны уметь пользоваться этим разнообразием с целью решения сложнейших проблем в будущем», – заключил он.

Напомним, сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил создать на базе ПсковГУ медиахаб, который будет продвигать ценности культуры России и Белоруссии, воспитывать лидеров общественных мнений.