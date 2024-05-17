Первые игры Кубка Псковской области по футболу начнутся 18 мая

15:14, 17 мая 2024, ПАИ

Первые игры Кубка Псковской области по футболу начнутся 18 мая в Невеле и Порхове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

В соревнованиях примут участие 12 команд из Пскова, Дедовичей, Пыталова, Гдова, Великих Лук, Новосокольников, Себежа, Невеля, Новоржева и Опочки.

Команды ФК «Псков, «Стрела» (Псков), «Экспресс» (Великие Луки), и «Опочка» вступят в борьбу со стадии 1/4 финала плей-офф.

Остальные пройдут стадию 1/8 плей-офф. 18 мая команда «Легион» из Дедовичей сыграет с пыталовским «Стартом» в Порхове, а «Невель» примет у себя «Фортуну» из Новоржева. 19 мая псковские «Синие Стрелы» отправятся в Гдов к местной команде «Чайка», а «Сокол» из Новосокольников будет ждать гостей из команды «Себеж».

Отметим, что победитель 1/8 плей-офф определится по результатам одного матча, а четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из двух матчей – дома и на выезде.

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